Grazie all’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp (nello specifico la versione 2.2250.4.0), gli utenti avranno la possibilità di disabilitare le notifiche per le chiamate.

Per vedere se sei uno degli utenti che hanno avuto accesso in anticipo a questa funzionalità, tutto ciò che bisogna fare è andare su Impostazioni e poi su Notifiche. Se vedi un’opzione per attivare questa funzione, significa che è già disponibile.

Le notifiche per le chiamate venivano visualizzate anche mentre, secondo quanto riferito, alcuni utenti erano in modalità “Non disturbare” a causa di un problema imprevisto. Per far fronte a quel bug, puoi disabilitare temporaneamente le notifiche manualmente, una volta per tutte.

Quali sono gli altri aggiornamenti recenti rilasciati da WhatsApp?

Proprio la scorsa settimana, WhatsApp ha rilasciato una funzionalità che permette agli utenti di aprire una chat parlando con se stesso, in cui possono memorizzare note o qualsiasi altra cosa vogliano.

In un recente aggiornamento, WhatsApp aveva persino abilitato i messaggi “Visualizzabili una volta“, in pratica sarebbero scomparsi una volta che lo spettatore li avesse visti, proprio come Snapchat. Questo è stato un importante aggiornamento dopo la funzione che prevedeva un offuscamento del contenuto entro 24 ore, 7 giorni o 90 giorni.

Inoltre, secondo quanto riferito, WhatsApp sta anche lanciando 3 nuove emoji che saranno sincronizzate con tutti gli altri tipi/colori di emoji già disponibili per il beta test.

Quando saranno introdotti questi cambiamenti?

Se non fai parte dell’elenco delle persone che hanno già ricevuto questi aggiornamenti, non preoccuparti. Attualmente è in fase di distribuzione e presto sarà disponibile anche nel tuo paese.