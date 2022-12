WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, con oltre due miliardi di utenti a livello globale. L’app rilascia nuove funzionalità ogni anno, ma non tutti gli utenti sono a conoscenza di alcune funzionalità. Di seguito troverete una lista con alcune di queste funzioni.

Rendi il testo in grassetto, corsivo e non solo

In WhatsApp, puoi scrivere in grassetto, in corsivo, barrato o a spaziatura fissa. Per farlo, dovrai aggiungere un simbolo su ciascun lato di un messaggio in questo modo:

Aggiungi un asterisco (*) per renderlo in grassetto.

Aggiungi un trattino basso (_) per il corsivo.

Inserisci una tilde (~) per il barrato.

Aggiungi tre accenti gravi (“‘) per il monospazio.

Controlla per vedere chi legge il tuo messaggio di gruppo.

Se qualcuno ha visualizzato il tuo messaggio, WhatsApp mostrerà due segni di spunta blu accanto ad esso. Tuttavia, questo segno viene visualizzato in una conversazione di gruppo solo quando tutti lo hanno letto. Per vedere chi lo ha letto, nella parte superiore dello schermo premi ‘I’ e controlla chi lo ha visualizzato.

Modifica le impostazioni di backup

Il backup dei messaggi di WhatsApp è fondamentale per evitare che le tue chat scompaiano nel nulla. Anche se hai creato un backup quando hai creato il tuo account WhatsApp, dovresti controllare le impostazioni di backup su base frequente.

Modifica chi può visualizzare il tuo ultimo accesso

La funzione Ultimo accesso su WhatsApp consente ai tuoi contatti di vedere quando sei stato online l’ultima volta. Tuttavia, puoi bloccarlo per uno o tutti i tuoi contatti. Dalle impostazioni del tuo account, infatti, puoi scegliere chi può visualizzare il tuo stato Ultimo accesso toccando una delle opzioni.

Cambia lo sfondo della chat

Le funzionalità di WhatsApp non si limitano ai backup e alle impostazioni sulla privacy. L’aggiunta di uno sfondo unico può migliorare istantaneamente l’aspetto delle tue discussioni. Questo sfondo non verrà mostrato al tuo destinatario.

Usa WhatsApp su un desktop o un browser web

WhatsApp è più di una semplice app per smartphone. Puoi scrivere messaggi dal tuo computer desktop utilizzando un’app Web. Include tutte le funzionalità dell’app mobile e un programma desktop scaricabile per Mac e Windows. Tutte le tue comunicazioni vengono sincronizzate all’istante su tutte le piattaforme, consentendoti di spostarti senza ritardi tra il desktop e i dispositivi mobile.