Mucche, il loro superpotere gli permette di prevedere l'arrivo del temporale

Sappiamo che esistono alcune tipologie di animali in grado di prevedere l’arrivo del temporale, ma perché proprio le mucche? E perché dovrebbe piovere quando sono sdraiate? Questo è ciò che dicono le voci di corridoio, ma è vero?

Mucche: la scienza rivela finalmente la verità

La prima teoria ruota attorno ad una questione di umidità. Secondo le varie spiegazioni, sembra che le mucche siano in grado di percepire l’aumento di questa nell’aria, cercando così di salvare l’unico pezzo di erba asciutta sottostante prima che inizi a piovere. Altre ipotesi parlano di una necessità delle mucche di alleggerire lo stomaco, sensibile ai cambiamenti della pressione atmosferica provocati dalle piogge.

Ma c’è persino una terza teoria in merito, nonché la più assurda e complessa. Secondo questa le zampe delle mucche, essendo composte da strutture microporose, man mano che accumulano l’umidità nell’aria, ad un certo punto si ammorbidiranno tanto da non riuscire a sostenere il peso dell’animale, che dovrà appunto mettersi a terra.

Manca solo una teoria a questo punto, nonché la più importante: quella della scienza. Ovviamente, lontano da ogni ipotesi fantastica campata in aria, si tratta di pura immaginazione. Questo perché le mucche si sdraiano per molte ragioni a prescindere dall’arrivo della pioggia, che invece c’entra ben poco. “Le mucche sdraiate in un campo significano che stanno ruminando, piuttosto che prepararsi per le gocce di pioggia”, spiega il Farmer’s Almanac. Dunque, scettici o no, noi vi consigliamo di lasciare sempre un ombrello in macchina, nello zaino o in borsa. La “razione k” fa sempre comodo.