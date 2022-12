Secondo le ultime indiscrezioni apparse in rete, il colosso Motorola avrebbe intenzione di lanciare un ThinkPhone, proprio come ha fatto anche Lenovo. Vi ricordo che sempre secondo le indiscrezioni, l’Edge Fusion 40 non avrà un successore.

Di conseguenza l’azienda potrebbe pensare di dedicare il proprio sforzo al ThinkPhone. Scopriamo insieme tutti i dettagli apparsi in rete nelle ultime ore.

Motorola potrebbe lanciare un ThinkPhone

Secondo i colleghi di thetechoutlook.com al posto del successore dell’Edge Fusion 40 arriverà comunque uno smartphone che gli succederà a tutti gli effetti, solo con un nome diverso. Che, appunto, è abbastanza curioso: per i colleghi si chiamerà Motorola ThinkPhone. Dal ThinkPad al ThinkPhone insomma, senza alcun “furto” di nomenclatura a Lenovo dal momento che Motorola, da più di qualche anno, è stata acquisita dall’azienda cinese.

Com’è evidente dai render che circolano online, che purtroppo non brillano per qualità, per la copertura posteriore del ThinkPhone di Motorola dovrebbe essere impiegata la fibra aramidica (kevlar?) e il logo ThinkPhone più in basso dovrebbe utilizzare il caratteristico font dei ThinkPad, per omaggiarli. La parentela con i notebook di Lenovo non dovrebbe esaurirsi sull’estetica.

Attesi degli accorgimenti software specifici per favorire l’interazione tra ThinkPhone e ThinkPad: condivisione rapida dei file, controllo dello smartphone dal notebook e condivisione dello schermo sembrano il minimo sindacale per un progetto di questo tipo, e a dire che non mancheranno in effetti sono gli stessi colleghi che hanno lanciato il rumor. A livello tecnico il Motorola ThinkPhone è decisamente ben messo, e poco importa se non c’è lo Snapdragon 8 Gen 2 ma “solo” l’8+ Gen 1, che comunque è un chip potentissimo e molto ben riuscito sotto il profilo della gestione energetica. Sicuramente nelle prossime settimane riusciremo a scovare più indiscrezioni, vi terremo aggiornati!.