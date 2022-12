Italiani, ecco quante ore passano su Pornhub in un giorno

Avete presente quella sorta di “resoconto” dell’anno (WonderWrapped 2022) realizzato da Spotify per stabilire le statistiche di ascolto per ogni utente? Ecco, Pornhub ha fatto una cosa simile con il traffico degli italiani sulla piattaforma ed ha scoperto che nel nostro Paese c’è stato un brusco calo.

Italiani: le statistiche globali della piattaforma

La classifica delle 20 nazioni per traffico giornaliero vede al primo posto gli Stati Uniti e subito dopo il Regno Unito. A seguire la Francia e il Giappone. E l’Italia? Questa viene superata dal Messico, ma a sua volta prende il posto della Germania. Per l’esattezza gli italiani passano ben 9 minuti e 52 secondi su Pornhub, eppure l’Egitto con 11 minuti e 12 secondi batte ogni record.

Nel 2022, andare su Pornhub tramite pc è passato di moda (solo il 6% di traffico), poiché ora lo si fa direttamente dallo smartphone (84%) e dal tablet seppur in minoranza (calo del 34% dal 2021). Entrando ancor più nello specifico, Android è il sistema operativo mobile che genera più visite (51,5%), in calo del 5% dal 2021, mentre iOS di Apple è aumentato del 6,2%. Per quanto riguarda la navigazione da desktop, Windows comanda con il 65% del traffico, mentre macOS ha registrato un aumento della quota del 4,1%. Dal punto di vista dei browser, quello preferito dagli utenti rimane Chrome di Google, con un 48% leggermente in calo dal 21%, mentre sale la quota di Safari del 4% dai dispositivi mobili e del 3% su desktop.

Sulla piattaforma le pornostar più cercate dagli italiani sono (in ordine): Martina Smeraldi, Malena La Pugliese e Rocco Siffredi. A livello globale invece sul podio troviamo Abella Danger, Lana Rhoades e Angela White. Insomma, ci sembra di capire che il servizio lanciato nel 2007 regna ancora sovrano.