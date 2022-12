Very Mobile offre un gran regalo, questa volta ci sono 320 giga per internet

A cambiare il mondo della telefonia mobile ci hanno pensato soprattutto i gestori virtuali, realtà più piccole che però si sono affermate come grandi soprattutto negli ultimi tre anni. Esistono infatti numerosi provider che con le loro offerte, appoggiandosi su gestori molto più blasonati, stanno riuscendo a monopolizzare il mercato. A tal proposito le grandi aziende hanno deciso di ribadire con forza chi è che comanda, promuovendo delle offerte di livello piene di contenuti ma soprattutto con una qualità fuori dal comune.

Per cautelarsi, Very Mobile ha scelto di confermare le sue offerte ma con un regalo davvero incredibile. Ognuna di esse avrà 100 giga in regalo.

L’obiettivo sarà ancora una volta sempre lo stesso, ovvero quello di mettere in ginocchio la concorrenza che non potrà offrire un connubio perfetto tra quantità, qualità ma soprattutto convenienza per quanto concerne il prezzo mensile.

Very Mobile propone un surplus di 100 giga in regalo con le sue offerte: si arriva fino a 320 giga

Ogni gestore che si rispetti ma che soprattutto operai in Italia, a un dovere durante questo periodo natalizio: riuscire a promuovere delle offerte che risultino particolarmente allettanti per il pubblico.

Very Mobile conferma le sue migliori promo, come quella che per soli ∫ al mese offre 100 giga in 4G. In questo caso ci sono ulteriori 100 giga in regalo per gli utenti che la scelgono. La stessa cosa vale anche per la promo da 220 giga, disponibile sul sito ufficiale. Ricordiamo che tale regalo, quello dei 100 giga in più, sarà disponibile solo per questo periodo festivo.