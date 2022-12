Automobili Lamborghini ha pubblicato su Spotify la nuova playlist dedicata ai motori delle proprie vetture. La nuova collezione è intitolata The Engine Songs V8 ed è ispirata alle sonorità e alla timbrica caratteristica del V8 di Urus Performante.

A curare la realizzazione della playlist ci hanno pensato Alex Trecarichi, music producer di fama internazionale e Mauro Mautone, NHV wholevehicle coordinator di Automobili Lamborghini. Si tratta della terza compilation della famiglia The Engine Songs e arriva dopo quelle dedicate al motori V12 di Aventador LP 780-4 Ultimae e al motore V10 di Huracán Tecnica.

Come spiegato da Mautone e Trecarichi in The Engine Songs: Let’s Talk V8, tutte le tracce della playlist sono ispirate al tambureggiare rotondo di Urus Performante. I due hanno affermato: “Il suono intenso di una batteria: ecco lo strumento che meglio di tutti rappresenta l’effetto di combustione del V8 ed enfatizza il movimento dei pistoni all’interno dei cilindri”.

The Engine Songs V8 è la nuova playlist di Automobili Lamborghini nata per celebrare il propulsore che spinge Urus Performante

Il rombo del V8 di Urus Performante è unico, caratterizzato da suoni che generati dai regimi più bassi che ricordano quelli di un timpano o di una grancassa. Il ritmo diventa incalzante man mano che la velocità cresce, insieme alle rotazioni per minuto della soluzione creata a Sant’Agata Bolognese.

Trecarichi conferma che “Per creare la playlist sono partito come sempre dall’analisi della frequenza fondamentale del motore, nel caso di Urus, il parametro che tornava era quello dei 50 hertz, corrispondente alle vibrazioni fondamentali della batteria. Quindi, una parte importante della playlist, doveva essere rappresentata dal ritmo“.

Applicando le formule della Trasformata di Fourier e sfruttando le potenzialità offerte dell’intelligenza artificiale, è stato possibile trovare un sound che ricalcasse i tre stadi espressivi dell’8 cilindri Urus. Le frequenze sono abbinate alla fase di sosta, crociera e velocità massima che il motore è in grado di esprimere.

In totale, la playlist The Engine Songs V8 si compone di 24 brani che permettono di creare un mix di sensazioni uniche nei guidatori. La musica si unirà al feeling proveniente direttamente della vettura, al borbottio del motore in accelerazione e rilascio oltre che ai trasferimenti di carico. Questo connubio tra motore e musica permette di immergersi completamente nella psicoacustica, e trasformare i suoni in sentimenti.

Per fare un esempio, il motore V8 di Urus Performante canta in DO ai regimi minimi e ascoltando la elettrosalsa di Un gitano perdido di Gabriel Dominguez è possibile ritrovare la stessa tonalità. Quando si toccano i quattromila giri, le vibrazioni sonore toccano il SOL associ al a Boogie Fever. Arrivando a settemila gira, il DO DIESIS sprigionato dal motore diventa perfettamente accordato con White Lies e della sua Is my love enough?.