Nel mondo in continua evoluzione degli smartphone, dove le tecnologie diventano obsolete a una velocità sempre più rapida, Samsung si distingue per la sua attenzione a fornire agli utenti una solida base su cui contare. Con le sue serie Galaxy S23 e S24, l’azienda coreana si impegna a garantire un supporto costante e prolungato. Ciò attraverso innovazioni software a lungo termine.

Il piano di supporto dell’azienda prevede quattro anni di importanti aggiornamenti di sistema e ben cinque di rinnovo della sicurezza per entrambe le serie. Questo approccio assicura che i dispositivi rimangano al passo con le ultime novità tecnologiche. Ma anche che siano protetti da vulnerabilità e minacce varie per un periodo significativo dopo l’acquisto. Ora sarà possibile godere di un’esperienza utente continuamente migliorata e sicura. Senza dover preoccuparsi di dover sostituire il proprio telefono troppo presto.

Samsung si impegna per la longevità degli smartphone Galaxy

La gamma Samsung GalaxyS24, in particolare, riceverà un trattamento ancora più speciale con un anno aggiuntivo di supporto rispetto alla S23. Ciò significa che i possessori della serie S24 potranno contare su aggiornamenti software fino al 2029. Offrendo una maggiore tranquillità e garantendo che il proprio dispositivo rimanga performante e al passo con i tempi. Un tale impegno rappresenta un chiaro segnale da parte dell’ omonimo brand della sua dedizione verso la soddisfazione dei clienti e il desiderio di fornire device che mantengano il loro valore anche per diversi anni.

In un mercato in cui la durata di vita degli cellulari è spesso compromessa da un ciclo di aggiornamenti breve, l’approccio di Samsung si distingue per la sua lungimiranza e attenzione. Gli utenti possono sentirsi fiduciosi nel loro investimento, sapendo che il loro GalaxyS23 o S 24 continuerà a ricevere novità dal punto di vista di programmazione interna e supporti di protezione anche per molto tempo dopo l’acquisto. Questo impegno non solo offre una maggiore convenienza, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale associato alla sostituzione frequente dei telefonini. Insomma, la società si conferma come un leader nell’industria degli smartphone per le sue innovazioni tecnologiche. Ma anche per la sua attenzione alla longevità e la soddisfazione dei suoi acquirenti.