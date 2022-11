Continua il connubio tra Automobili Lamborghini e la musica prodotta partendo dalle sonorità delle supercar della casa di Sant’Agata Bolognese. Dopo il rilascio della playlist Spotify dedicata ai motori V12 ecco arrivare anche The Engine Songs V10.

Questa playlist Spotify è pensata per celebrare il motore V10 a combustione interna che è possibile trovare sulla Huracán Tecnica. Il V10 Lamborghini possiede una progressione musicale costante tra una marcia e l’altra ed è capace di sviluppare vibrazioni grintose che i guidatori possono percepire e sentire nell’abitacolo.

Il secondo volume di The Engine Songs è pensato per abbinarsi perfettamente con il 10 cilindri della Tecnica. La musica accompagnerà tutte le note prodotte dal motore, dai regimi bassi a quelli più acuti.

Automobili Lamborghini ha pubblicato su Spotify la playlist The Engine Songs V10, una raccolta di canzoni che valorizza il rombo del V10 di Sant’Agata Bolognese

La playlist creata da Lamborghini è realizzata in stretta collaborazione tra il brand e il produttore musicale Alex Trecarichi. Come confermato da Mario Mautone, NVH Whole Vehicle Coordinator di Lamborghini: “Alla guida di una Huracán Tecnica l’esperienza sonora è studiata per essere immersiva e orientata al divertimento alla guida. Anche se si tratta di una coupé, la sensazione è di guidare una spyder col tettuccio aperto, pur restando completamente protetti all’interno del proprio abitacolo.”

La particolarità del progetto e della The Engine Songs V10 è spiegata direttamente da Trecarichi nella seconda puntata delle videointerviste dedicate. Durante la chiacchierata, il produttore ha dichiarato: “Sentimenti di svago e spensieratezza: ecco il feeling che anima la selezione musicale. Si tratta principalmente di una compilation di musica elettronica che richiama alla mente amici, weekend, divertimento e la sensazione che si prova quando si sale in macchina per andare a ballare.”

Come per la playlist dedicata al V12, anche la compilation sul V10 è stata sviluppata in armonia con i principi della psicoacustica. Questa scienza unisce la fisica del suono con l’emozione che la musica provoca in chi la ascolta. Lo stesso approccio è utilizzato da Lamborghini per la messa a punto dei motori, i quali devono coinvolgere il corpo, il cuore e la mente del pilota.

Per ascoltare la playlist è possibile collegarsi su Spotify e avviare la riproduzione. La combinazione perfetta si avrebbe ascoltando le canzoni a bordo di una Huracán Tecnica ma la playlist può essere riprodotta anche senza la supercar.