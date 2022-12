Apple si sta preparando ad affrontare il 2023 nel migliore dei modi. L’azienda di Cupertino, infatti, sta ultimando lo sviluppo della nuova generazione di Mac che verrà svelata il prossimo anno.

Nonostante si cerchi di mantenere il più stretto riserbo sul progetto, due nuovi PC sono stati anticipati in un modo piuttosto particolare. I due device non ancora identificati invia ufficiale sono apparsi sul database Steam Hardware and Software nel mese di novembre.

A giudicare dalla tipologia di dispositivi, potrebbe trattarsi due modelli in particolare. Il primo potrebbe essere la versione aggiornata del MacBook Pro mentre il secondo sarebbe il Mac Studio di nuova generazione.

Apple ha in cantiere di rinnovare l’intera famiglia Mac con il debutto di tanti nuovi device e due sono già stati avvistati sul database di Steam

Il database di Steam sul quale sono apparsi i device permette di scoprire su quali piattaforme hardware il client è più diffuso. Tuttavia, la presenza delle due voci Mac14,6 e Mac15,4 ha insospettito gli analisti. Entrambi i device hanno un tasso di adozione dello 0.00% in quanto si tratterebbe di device non ancora annunciati e usati solo per dei test.

Inoltre, il dispositivo indicato come Mac14,6 ha fatto la propria apparizione anche su Geekbench ottenendo dei risultati interessanti. Il SoC equipaggiato dal laptop è il chipset M2 Max in grado di totalizzare 2.027 punti nel test in single core e 14.888 punti in quello in multi core.

I risultati sono comunque interessanti in quanto, durante un test precedente, lo stesso SoC ha totalizzato rispettivamente 1.853 e 13.855 nei due test. L’aumento, seppur lieve, del punteggio conferma che i tecnici stanno lavorando per ottimizzare le performance. Passando al Mac15,4, al momento non ci sono molti dettagli su cui basarsi. Anche questo device sarà spinto dal SoC M2 in una versione non ancora annunciata.

Ricordiamo che per il 2023, Apple potrebbe presentare una nuova gamma di Mac per tutte le fasce del mercato. La serie si arricchirà con un MacBook Pro da 14 pollici e uno da 16 a cui si affiancheranno anche il nuov Mac Studio. Gli esperti attendono anche il debutto del Mac Pro spinto dal chipset Apple Silicon oltre al Mac Mini dotato di SoC M2.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.