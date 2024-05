Xiaomi è a lavoro sui suoi nuovi smartphone pieghevoli. È previsto, infatti, il rilascio di due dispositivi: il Fold e il possibile ed attesissimo Flip. A tal proposito, stanno arrivando alcune indiscrezioni dalla Cina che evidenziano quelli che dovrebbero essere i dettagli relativi al comparto fotografico di entrambi i modelli. Inoltre, alcune anticipazioni riguarderanno anche le dimensioni del nuovo Mix Fold 4 che dovrebbe essere supersottile.

Digital Chat Station ha pubblicato quest’ultima possibile rivelazione su Weibo. Se la notizia fosse vera, il nuovo smartphone Xiaomi diventerebbe il dispositivo mobile pieghevole più sottile, spodestando in questo modo l’Honor Magic V2. Nello specifico quest’ultimo misurava 9,9 mm da chiuso e 4,7 mm da aperto.

Nuove indiscrezioni sui dispositivi Mix di Xiaomi

Le novità non riguardano solo le dimensioni dello smartphone. Secondo quanto riportato dal leaker il dispositivo sarà anche impermeabile, dettaglio inserito per la prima volta nella serie. Inoltre, sarà anche ad alta resistenza, mentre la cerniera sarà molto più piccola. Il dispositivo vanterà anche un supporto per la ricarica wireless.

I due Xiaomi, il Mix Fold 4 e il Mix Flip, molto probabilmente, condivideranno le caratteristiche principali. Entrambi saranno alimentati dal chipset Snapdragon 8 Gen 3. Inoltre, presenteranno la stessa fotocamera principale da 50 MP 1/1,55″ con OIS. Gli smartphone Xiaomi presentano anche un teleobiettivo Omnivision OV60A da 60 MP di 1/2,8″, oltre che un ultra–grandangolo da 12 MP.

Queste sono le caratteristiche condivise. Per quanto riguarda il Mix Fold 4 si aggiunge anche una quarta fotocamera. Si tratta di un teleobiettivo periscopio da 10 MP con zoom 5x.

Sempre secondo quanto dichiarato da Digital Chat Station i dispositivi Xiaomi Mix Fold 4 e Mix Flip potrebbero essere rilasciati nel terzo trimestre dell’anno. Quindi approssimativamente potremmo assistere al lancio entro i mesi di luglio e settembre.

Purtroppo, sembra che i due dispositivi non siano destinati al mercato globale. In passato però si era parlato di questa eventualità quindi per avere notizie concrete bisognerà aspettare l’arrivo di comunicazioni ufficiali da parte di Xiaomi.