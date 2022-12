Non vi sono più dubbi sul fatto che Iliad rappresenti il gestore più conveniente della telefonia mobile, anche in questa stagione natalizia. Il provider ha da poco modificato i suoi listini, andando a proporre un upgrade in una delle sue promozioni più popolari. La tariffa Giga 120 è stata infatti trasformata in Flash 120.

Iliad e la Flash 120: i tre servizi gratuiti

A completare il ricco pacchetto della Flash 120 ci sono anche tre servizi a costo zero che Iliad, tradizionalmente, aggiunge con tutte le sue migliori proposte per la telefonia mobile.

Una delle prime sorprese per i clienti di Iliad è rappresentata dalle telefonate senza limiti verso una buona parte dei numeri registrati all’estero. I clienti potranno quindi comunicare con amici e parenti al di fuori dei confini nazionali senza alcuna spesa aggiuntiva rispetto ai normali costi di abbonamento. Il provider prevede una lista di ben sessanta nazioni per le chiamate illimitate.

Anche per la segreteria telefonica, Iliad non contempla costi. A differenza di quanto previsto oggi con TIM, Vodafone e WindTre, il gestore non applica extra per l’ascolto dei messaggi in segreteria.

La grande novità è però rappresentata dalla tecnologia 5G. Anche coloro che sceglieranno la Flash 120, potranno navigare in rete con le velocità massime di connessione senza alcun costo aggiuntivo sul prezzo mensile.