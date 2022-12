Netflix, tutti i migliori film e le serie TV che stanno spopolando

Sono diversi i contenuti che stanno facendo faville su Netflix durante l’ultimo periodo, sia per quanto riguarda le serie TV che per quanto riguarda i film. Le persone infatti stanno ogni giorno ritagliandosi uno spazio per seguire uno dei loro contenuti preferiti, soprattutto tra le serie. Al primo posto infatti figura di diritto Mercoledì, mentre al secondo e terzo posto ecco Odio il Natale e Harry & Megan.

Netflix in questo momento può godere di un nuovo piano famosissimo, direttamente dagli Stati Uniti ecco l’abbonamento mensile con le pubblicità

secondo quanto riportato, potrebbe essere questa la volta buona che anche gli utenti più restii decidano di iscriversi alla piattaforma di streaming per eccellenza che è Netflix. Il colosso da anni mette a disposizione più possibilità per quanto concerne i vari piani di abbonamento, i quali sono diretti a qualsiasi tipologia di pubblico. Ovviamente le differenze sono poche, partendo dalla qualità video che cambia piano per piano fino ad arrivare al prezzo finale.

Da precisare che tutti gli utenti ugualmente avranno lo stesso catalogo di contenuti tra film e serie TV, come anche nel caso dell’ultimo piano lanciato qualche settimana fa. Gli utenti che vogliono iscriversi a Netflix pagando poco e senza dare troppo importanza alla qualità, possono utilizzare il nuovo piano con pubblicità. Praticamente, per ogni ora di contenuti, ci saranno circa quattro o cinque minuti di pubblicità. La qualità divisione sarà in HD a 720p, mentre la chicca vera e propria è proprio il prezzo finale che è di soli 5,49 € al mese.