Netflix è impazzita grazie a tre contenuti tra film e serie TV, c'è anche il nuovo piano

Quello di cui si parla tanto ultimamente, oltre che della grandezza della piattaforma streaming di Netflix, è sicuramente il grande numero di utenti che stanno visualizzando a ripetizione i contenuti più in voga del momento. Si tratta ovviamente di serie TV e film, i quali sono elencati in alcune liste ben dettagliate. Allo stesso tempo il merito è anche della nuova soluzione che il colosso ha introdotto, la quale Non è altro che un piano di abbonamento che costa di meno.

Chiaramente ci sono dei compromessi da accettare quando si paga di meno, come in questo caso che vede il nuovo abbonamento con all’interno delle pubblicità. Gli utenti che sottoscrivono la nuova soluzione di Netflix che costa ogni mese 5,49 €, dovranno infatti pazientare ogni ora di contenuti riprodotti. In tale periodo di tempo infatti ci saranno quattro o cinque minuti di pubblicità. Si tratta quindi non solo di una grande occasione per gli utenti che hanno quindi un prezzo molto più basso, ma anche di una grande opportunità per chi vuole acquistare spazi pubblicitari.

Netflix in questo momento gode di tanti titoli gratuiti che stanno facendo faville, ecco film e serie TV molto interessanti

Tra le soluzioni attualmente più gettonate su Netflix ci sono sicuramente alcune serie TV di livello. In primis ecco Mercoledì che viene seguita a ruota da 1899 ed Élite.

Per quanto riguarda invece i film, ci sono ottimi riscontri per Vendetta, con Alessandro Gassman e Troll. Vi ricordiamo che trovate tutto in maniera gratuita direttamente su Netflix, all’interno del catalogo.