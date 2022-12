Google sta apportando un piccolo ma significativo aggiornamento ai dispositivi Android. Se attivi il Wi-Fi mentre sei in modalità aereo, riceverai un messaggio che indica “Wi-Fi attivo in modalità aereo / Se mantieni il Wi-Fi attivo, rimarrà acceso la prossima volta che sarai in modalità aereo”. Se tocchi l’avviso, verrai indirizzato a una pagina di aiuto intitolata “Mantieni attive le connessioni Wi-Fi del tuo Android in modalità aereo”.

Secondo Google, quando inizialmente selezioni la modalità aereo sul tuo smartphone Android, Bluetooth e Wi-Fi sono disattivati. In precedenza, Google consentiva agli utenti di mantenere il Bluetooth funzionante anche in modalità aereo per evitare che gli auricolari o gli smartwatch dotati di Bluetooth si spegnessero quando la modalità aereo era attivata.

Google ora fornisce la stessa funzionalità per il Wi-Fi. Se hai abilitato il Wi-Fi mentre sei in modalità aereo, il tuo telefono lo ricorderà e manterrà il Wi-Fi attivo la prossima volta che attiverai la modalità aereo. Con così tanti aerei che ora forniscono il Wi-Fi, puoi comunque connetterti a un segnale anche quando la modalità aereo disattiva le antenne cellulari.

Vai su Impostazioni > Rete e Internet > Attiva o disattiva la modalità aereo per attivarla. Un altro metodo consiste nello scorrere verso il basso dalla parte superiore centrale dello schermo alle Impostazioni rapide. Scorri di nuovo verso il basso per vedere il pulsante che attiva e disattiva la modalità aereo. Vai su Impostazioni > Rete e Internet > Attiva Wi-Fi per connetterti a una rete Wi-Fi. Scegli la rete Wi-Fi pertinente dall’elenco, quindi inserisci la password se è crittografata. Vai su Impostazioni > Dispositivi connessi > Opzioni di connessione > Bluetooth per abilitare il Bluetooth. Il Bluetooth può essere attivato o disattivato.