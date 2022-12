Passando al comparto fotografico di iQOO 11 Pro 5G il sensore principale è un Sony IMX866 da 50MP a cui si affianca una lente ultra-wide da 50MP e un teleobiettivo da 13MP. La versione base invece potrà contare un sensore principale da 50MP, una lente ultrawide da 8MP e un teleobiettivo da 13MP. Entrami i flagship saranno caratterizzati da una fotocamera frontale da 16MP.

La batteria di iQOO 11 è da 5.000mAh con ricarica rapida a 120W mentre per la versione Pro la batteria è da 4.700mAh con ricarica rapida a 200W. Il sistema operativo è basato su Android 13 con interfaccia proprietaria Origin OS Forest.

I colori disponibili al lancio sono Track Edition (Grigio), Isle of Man Edition (Verde) e Legend Edition (Bianco). Le vendite inizieranno in Cina a partire dal 12 dicembre e i prezzi al cambio partiranno da circa 500 euro per arrivare fino a 900 euro. Restiamo in attesa di scoprire se i device saranno commercializzati anche in Italia e quali saranno i prezzi nel nostro Paese.