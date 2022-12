Nubia è particolarmente attivo in questo periodo e si sta preparando al debutto di un nuovo smartphone top di gamma. Il device si configura come il successore di Z40S Pro e sarà caratterizzato da una scheda tecnica di assoluto livello.

Il nuovo flagship prende il nome di Z50 e, stando alle ultime indiscrezioni, sarà spinto dalla soluzione più potente realizzata da Qualcomm. Il brand, infatti, utilizzerà il SoC Snapdragon 8 Gen 2 per garantire la massima potenza per gli utenti.

Il device, inoltre, si preannuncia un dispositivo che gli appassionati di fotografia ameranno certamente. La fotocamera posteriore principale sarà caratterizzata da un’ottica da 35mm che garantirà scatti senza precedenti.

Nubia non ha specificato ancora la data di debutto ufficiale, ma siamo certi che la presentazione si terrà entro dicembre. Purtroppo non sono disponibili ulteriori dettagli in merito al flagship, ma possiamo provare ad immaginarli.

Trattandosi del successore dello Z40S Pro, il nuovissimo Z50 non potrà essere certamente da meno per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. L’attuale flagship del brand è caratterizzato da un display OLED da 6.67 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 144Hz e touch sampling rate a 480Hz.

Le memorie RAM sfruttano la tecnologia LPDDR5 mentre quelle interne sono basate sulla tecnologia UFS 3.1. Il comparto fotografico è triplo con un’ottica principale da 64 megapixel, una lente ultra-wide da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 8 megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 megapixel.

Completa la scheda tecnica di Nubia Z40S Pro la batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W e il sistema operativo basato su Android 12. Non resta che attendere le specifiche di Z50 che certamente saranno pubblicate a breve.