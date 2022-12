Giovedì Elon Musk ha detto ai dipendenti di Twitter che la società deve diventare più simile a WeChat e TikTok se vuole raggiungere il suo obiettivo di raggiungere 1 miliardo di utenti.

Alla domanda su come Twitter potrebbe far crescere la sua base di utenti e aumentare il coinvolgimento, Musk ha spiegato che l’app dovrebbe offrire più funzioni e assicurarsi che “le persone siano intrattenute e informate”. Ha fatto un paragone con WeChat, la super app in Cina che mescola i social media con pagamenti, giochi e persino ride-hailing.

“Non esiste un equivalente di WeChat al di fuori della Cina“, ha detto Musk in una riunione virtuale. “Fondamentalmente vivi su WeChat in Cina. Se riusciamo a ricrearlo con Twitter, avremo un grande successo. Penso che Twitter possa essere molto più efficace nell’informare le persone di problemi seri”.

Si è anche complimentato con l’algoritmo di TikTok per non essere “noioso“, dicendo “potremmo affinare Twitter allo stesso modo per renderlo interessante“. Ha specificamente posto l’accento sul fatto che Twitter sia più bravo a far emergere le notizie.

Durante la chiamata, Musk ha ribadito che vuole che Twitter si basi maggiormente su abbonamenti e pagamenti, suggerendo che le persone dovrebbero pagare per essere verificate.

Addio bot

Ha anche ripetuto di voler reprimere bot e spam, affermando che “deve essere molto più costoso avere un esercito di troll“. Il CEO di Tesla in precedenza aveva minacciato di annullare l’accordo sulla questione dei bot, il che ha spinto Twitter a concedergli un ampio accesso ai dati come dimostrazione di buona fede.

Complessivamente, i commenti di Musk ai dipendenti di Twitter giovedì suggeriscono che apporterà cambiamenti radicali a Twitter se la sua offerta di rendere privata la società andrà a buon fine. Ha detto che vuole rendere l’azienda più disciplinata finanziariamente, ma che non è totalmente contrario ai dipendenti “eccezionali” che continuano a lavorare da casa. Ha esitato a rimanere il CEO di Twitter dopo averlo rilevato, ma ha chiarito che sarà profondamente coinvolto nel prodotto e nel business.