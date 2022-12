Automobili Lamborghini ha avviato una nuova collaborazione con Rhude per la creazione di una Capsule Collection dedicata alla Huracán Sterrato. I due brand vogliono rendere omaggio alla prima supercar di Sant’Agata Bolognese in grado di esprimere le massime prestazioni anche su terreni a bassa aderenza. Il lancio della nuova collezione è stata salutata direttamente da Stephan Winkelmann, Chairman and Ceo di Automobili Lamborghini, e da Rhuigi Villaseñor, fondatore e direttore creativo di Rhude. All’evento tenutosi a Miami durante Art Basel, hanno partecipato anche tantissimi VIP attratti dalla collaborazione unica. La Capsule Collection è pensata per valorizzare i dettagli tipici di Rhude tra cui spicca certamente l’attenzione di Villaseñor per il design all’avanguardia. Inoltre, l’influenza di Lamborghini sarà evidente per sottolineare la sportività e la voglia di velocità.

Automobili Lamborghini e Rhude hanno annunciato una collaborazione per la realizzazione di una linea di abbigliamento esclusiva dedicata alla Huracán Sterrato

Come confermato da Stephan Winkelmann: “La capsule collection Rhude x Automobili Lamborghini è stata espressamente creata per riflettere l’innovazione del design e lo stile all’avanguardia sinonimi di entrambi i nostri marchi. Questo è solo un assaggio di ciò che verrà“.

Rhugi Villaseñor ha sottolineato che: “Le auto e la moda sono due delle mie gioie preferite della vita, essere in grado di sposare questi campi in un approccio moderno e intrigante mi ha entusiasmato, sono veramente felice che il mondo possa vedere cosa bolle in pentola. Non posso ringraziare abbastanza il team Lamborghini per aver creduto nella mia visione e avermi permesso di realizzarla”.

Tra i capi presenti nella Capsule Collection sono presenti giacche, pantaloni cargo, polo, magliette, cappellini a tesa piatta, borsoni “soft toolbox” e molto altro ancora. Tutti questi elementi sono creati per unire diversi mood partendo da una estetica militare e mostrare richiami diretti all’heritage Lamborghini.

I dettagli sono ispirati sono ispirati a modelli iconici del brand di Sant’Agata Bolognese come la Countach (prodotta dal 1974 al 1990) ma anche la nuovissima Huracán Sterrato. Non manca certamente la presenza del logo di “Automobili Lamborghini” e altri riferimenti ad entrambi i brand.

I capi della capsule collection Rhude x Automobili Lamborghini hanno un prezzo che parte da 295 dollari e può arrivare anche a 2.995 dollari a seconda del capo selezionato. Le vendite inizieranno a partire da metà dicembre sul sito ufficiale. La collaborazione continuerà con la prossima collezione di Rhude Autunno-Inverno 2023, il cui debutto ufficiale è atteso il prossimo gennaio a Parigi.