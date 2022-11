Ricordiamo che le prime consegne di Purosangue inizieranno nel 2023, quindi gli ultimi in lista di attesa riceveranno la propria vettura solo nel 2025. Inoltre, un ulteriore elemento di sorpresa è che non si tratta certo di una vettura a buon mercato ma una vera e propria supercar di lusso.

Il prezzo di listino parte da circa 400.000 euro, una cifra destinata a salire rapidamente in base agli optional equipaggiati sulla vettura. I fortunati proprietari potranno contare su interni che ricordano più un salotto che una quattro ruote.

Inoltre, avranno a disposizione un motore V12 da 725 CV in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e raggiungere i 312 km/h. Le prestazioni sono di tutto rispetto per una vettura che misura quasi 5 metri di lunghezza per oltre 2 di larghezza.