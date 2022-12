OnePlus è noto soprattutto per la sua produzione di smartphone; tuttavia, l’azienda non ha mostrato riluttanza ad avventurarsi in altre categorie di prodotti, come auricolari, smartwatch e persino televisori. Il più recente tentativo della società di ampliare la propria gamma, invece, si tradurrà nello sviluppo di una tastiera meccanica completamente nuova.

OnePlus ha annunciato che lavorerà a un nuovo progetto in collaborazione con il famoso produttore di tastiere meccaniche Keychron. Secondo indiscrezioni, il nuovo prodotto sarà una tastiera “completamente personalizzabile” e si avvarrà della tecnologia Keychron.

OnePlus produrrà una nuova tastiera meccanica

Secondo OnePlus, la scelta dell’azienda di entrare nel mercato delle tastiere meccaniche è stata guidata dai desideri espressi dalla sua community. L’azienda afferma di aver intervistato la sua base di clienti e i risultati hanno mostrato che la maggior parte dei clienti desidera che l’azienda sviluppi una tastiera come prossimo prodotto.

Nonostante OnePlus abbia reso noto al pubblico che intende produrre una tastiera meccanica, l’azienda si è astenuta dal rivelare ulteriori informazioni. Pertanto, non è ancora chiaro fino a che punto la tastiera sarà realmente modificabile. OnePlus ti offrirà la possibilità di sostituire l’involucro, la piastra di montaggio e altri componenti? O le tue opzioni saranno limitate alla sola possibilità di modificare i copritasti e gli interruttori sulla tastiera?

D’altra parte, sembrerebbe che non ci sarà bisogno di aspettare molto prima di ricevere maggiori informazioni. Sul sito web dell’azienda si dice che ulteriori informazioni saranno accessibili il 15 dicembre di quest’anno. Oltre a questa notizia, OnePlus ha rivelato che il 12 dicembre di quest’anno rilascerà un nuovo display per computer. Come nel caso dell’annuncio sulla tastiera, l’azienda non ha rivelato molti dettagli oltre alla data di consegna prevista.