Volete essere virali su TikTok ma effettivamente non sapete come fare? proviamo ad aiutarvi con piccoli trucchi da mettere in pratica per riuscire a raggiungere lo scopo che tanti utenti nel mondo vorrebbero ottenere: diventare famosi.

A differenza di Instagram e degli altri social netowrk, per diventare virali su TikTok non è necessario avere un quantitativo elevato di follower, ed è sicuramente una cosa buona e giusta, sebbene comunque una forte spinta iniziale possa essere un plus non da poco. Per questo motivo basta un semplice video, anche di soli 15 secondi, per ottenere una visibilità più unica che rara, anche il primo del profilo.

TikTok: tanti trucchi per tutti

Il primo consiglio è di seguire i trend del momento, che possano essere argomenti, brani continuamente riproposti e similari, cercando di catturare l’attenzione dell’utente nei primi 2/3 secondi del video, in modo che possa continuare nella visione, senza scorrere oltre in poco tempo.

Il video di reazione rappresenta l’altro punto di forza di TikTok, ovvero potrete prendere un video virale e “reagire” con un vostro filmato, il quale verrà riprodotto in piccolo nella riproduzione generale. Discorso simile per quanto riguarda il Duetto con un utente più conosciuto e famoso, in modo da sfruttare la sua visibilità per ottenerne una piccola parte in cambio.

In ultimo vi possiamo consigliare a volte di pubblicare un video con velocità diverse, in modo che anche gli utenti più pigri possano goderne pienamente, senza che procedano lasciandovi a bocca letteralmente asciutta.