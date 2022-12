OnePlus sta lavorando a piani per migliorare la frequenza degli aggiornamenti del software. OnePlus ha annunciato i suoi piani per fornire 4 anni di aggiornamenti di software Android e 5 anni di correzioni di sicurezza per gli smartphone scelti che saranno rilasciati nel 2023 in una conferenza che ha avuto luogo a Londra. Inoltre, l’azienda ha discusso delle scelte di progettazione che sono andate nell’aggiornamento basato su Android 13 e hanno rivelato le caratteristiche che sarebbero state incluse nel rilascio di Oxygenos 13.1.

I dirigenti di OnePlus hanno annunciato che l’azienda ora implementerebbe quattro principali aggiornamenti del sistema operativo e fornito patch di sicurezza per cinque anni per i telefoni scelti a partire dal 2023. È abbastanza probabile che questo trattamento unico sarà riservato solo ai telefoni cellulari più premium. È ragionevole supporre che questo nuovo programma di aggiornamento si applicherà alla futura serie di smartphone OnePlus 11.

OnePlus sta lavorando sulla sicurezza dei suoi device

Gary Chen, responsabile dei prodotti software presso OnePlus, ha fornito la seguente dichiarazione quando è stato chiesto informazioni sulla modifica della strategia di aggiornamento dell’azienda: “Poiché siamo un’azienda focalizzata sull’utente, siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza del cliente. Poiché più persone si aggrappano ai loro dispositivi per periodi di tempo più lunghi, vogliamo assicurarci di poter fornire tale opzione.”

Inoltre, OnePlus ha convalidato i rapporti secondo cui la versione successiva di Oxygenos verrà rilasciata qualche tempo durante la prima metà dell’anno 2023. Questa nuova versione sarà nota come Oxygenos 13.1 e mette un’enfasi sulla protezione e sulla sicurezza. Ora è alla versione 2.0 e ha la possibilità di pixlare le informazioni prelevate da applicazioni come Facebook e WhatsApp.

Inoltre, l’azienda ha rivelato che vengono fatti preparativi per Oxygenos 14. Tuttavia, non ha fornito alcuna informazione sul prossimo software che veniva sviluppato. È probabile che il software aggiornato sarà reso disponibile per l’acquisto in ottobre o novembre dell’anno successivo.