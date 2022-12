Iliad sta rappresentando sempre di più il punto di rifugio perfetto per tutti gli utenti che hanno deciso di abbandonare il loro gestore storico, qualunque esso sia. Questo provider che in Italia ormai si è insediato perfettamente raccogliendo più di 10 milioni di clienti attivi, continua a mettere in difficoltà le altre aziende, le quali di fronte a prezzi del genere e a contenuti così ampi non sanno veramente che pesci prendere.

Proprio durante gli ultimi giorni sarebbero arrivate delle nuove proposte, con il sito ufficiale di Iliad che avrebbe cambiato colore. Stando a quanto riportato infatti sarebbe possibile sottoscrivere una delle promozioni storiche ad un prezzo totalmente inedito. Si tratta della Giga 120, la quale adesso costa di meno rispetto al prezzo a cui tutti sono abituati che consiste in 9,99 euro al mese per sempre.

Iliad lancia la sua offerta da 120 giga con un prezzo di 7,99 € al mese per sempre per chi lo sottoscrive entro 14 giorni

Secondo quanto riportato, questa potrebbe essere la volta buona per entrare a far parte di Iliad per chi non lo ha fatto ancora. C’è un’offerta, la Giga 120, promo che al suo interno vanta contenuti di ogni genere ma soprattutto un prezzo, in questo caso, ancora più basso del normale.

Ogni mese gli utenti che sottoscrivono la promozione entro 14 giorni a partire da oggi potranno pagare solo 7,99 € per sempre. Ricordiamo che all’interno della promozione di Iliad ci sono 120 giga per navigare sul web con il 5G offerto gratis. Inoltre anche minuti ed SMS sono al massimo visto che sono senza limiti verso tutti.