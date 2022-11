Fin dal suo arrivo in Italia, Iliad ha cambiato le carte in tavola ed è stato il primo operatore telefonico italiano a proporre delle offerte di rete mobile davvero convenienti e con tanto da offrire. Per questa fine del mese, poi, il catalogo dell’operatore è quanto mai ricco di proposte interessanti da attivare.

Iliad: ecco le migliori offerte mobile da attivare a fine mese

Per questa fine del mese il noto operatore telefonico Iliad sta proponendo diverse offerte di rete mobile, una più interessante dell’altra. Una delle ultime arrivate, in particolare, è l’offerta mobile denominata Iliad Flash 120. Si tratta di un’offerta a tempo limitata, dato che sarà attivabile soltanto fino al prossimo 25 dicembre 2022. Ricordiamo che questa offerta include ben 120 GB di traffico dati con connettività 4G e 4G+, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di soli 7,99 euro al mese.

Un’altra offerta molto interessante e sempre lanciata da poco da Iliad è Iliad Giga 150. In questo caso, l’offerta include addirittura 150 GB di traffico dati e minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti ad un costo di 9,99 euro al mese.

Ricordiamo poi che, per chi non ha bisogno di una grande quantità di traffico datti, è ancora disponibile l’offerta mobile Iliad Voce. Quest’ultima, in particolare, comprende 40 MB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Il costo è di soli 4,99 euro al mese.