Anche se il Metaverso per molti è ancora un settore completamente sconosciuto, ci sono già molti colossi sul mercato che stanno lavorando quotidianamente per rendere la tecnologia del futuro sempre più attuale, investendo di fatto delle somme davvero molto importanti. Ma nel concreto, quali sono le aziende con più brevetti per il Metaverso?

Metaverso, Meta non è l’azienda al primo posto

A gran sorpresa per molti, Meta di Mark Zuckerberg non è l’azienda che ha più brevetti per il Metaverso. Infatti, secondo la classifica stilata di recente dal Cyber ​​Creative Institute, al di sopra di Meta e a tutti gli altri colossi del settore c’è LG.

La società sudcoreana ha abbandonato definitivamente il mondo degli smartphone da tempo e si è dedicata completamente al Metaverso. Di fatto, è l’azienda che ha più domande in assoluto riguardo questa nuova tecnologia. Con domande di brevetto si intendono tutte quelle tecnologie che occorrono per realizzare il Metaverso, come i semiconduttori, display, visori completi e tanti altri dispositivi.

Al secondo posto troviamo Samsung Electronics, che spicca grazie ai brevetti per chip e display. Meta la troviamo solamente al terzo posto, con un buon arsenale di dispositivi completi, come Meta Quest 2 e Meta Quest Pro. Chi sta stupendo tutti è però Huawei, la quale si è posizionata al quarto posto grazie ai suoi brevetti riguardanti l’elaborazione di immagini e display. Mentre al quinto posto c’è Microsoft.

Successivamente troviamo altri importanti colossi: Sony, Intel, Apple e ByteDance (madre di TikTok). Tutte insieme, sono riuscite a depositare 7.760 brevetti per il Metaverso.