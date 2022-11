Dato il design e l’interfaccia utente degli attuali smartphone, molti utenti scelgono di utilizzare applicazioni come TikTok in cima alle classifiche con orientamento verticale. Quindi non è inaspettato che Microsoft abbia scelto di rilasciare una nuova versione del software mobile PowerPoint che supporta la modalità verticale.

La modalità verticale è ora accessibile per gli utenti di iPhone e iPad che sono membri del programma Office Insider di Microsoft. La dichiarazione non ha specificato quando gli utenti Android potranno fare presentazioni in modalità verticale. Secondo la società, la decisione di riorientare PowerPoint per telefoni e tablet è motivata dalla crescente tendenza dello ‘sviluppo di contenuti mobile-first‘.

Microsoft PowerPoint ora supporta la modalità verticale

A dire il vero, Microsoft sta testando le acque rendendo la modalità verticale accessibile in una beta pubblica piuttosto che renderla immediatamente disponibile a tutti. Tuttavia, se sei un membro di Office che si affida a PowerPoint per creare presentazioni su base giornaliera, questa funzionalità potrebbe essere utile. Gli addetti ai lavori devono avere la versione 2.68 (Build 22112003) o successiva per utilizzare questa funzionalità, secondo Microsoft.

Gli utenti possono scegliere tra orientamento orizzontale e verticale accedendo alla Home page, quindi Design, quindi Orientamento. Ciò è ovviamente utile quando si effettuano presentazioni PowerPoint sul proprio smartphone e non vediamo l’ora di vedere se Google Slides, che ha applicazioni per dispositivi mobile e tablet altrettanto valide, seguirà l’esempio.

Dovremmo chiarire che se utilizzi PowerPoint, Google Presentations o un software desktop simile, dovrebbero esserci opzioni per modellare le tue diapositive in base alle proporzioni che scegli. Ovviamente, il prossimo passo di Microsoft sarebbe scoprire un metodo per rendere i design dei modelli più belli di PowerPoint adattabili a qualsiasi schermo, sia in orientamento verticale che orizzontale, ma siamo ancora nella fase primaria.