WindTre lancia ufficialmente la promo GO Unlimited Star+ con giga senza limiti a soli 7 euro al mese

L’utente medio che ha uno smartphone non bada più all’affetto per il proprio vecchio gestore, puntando infatti semplicemente alla sostanza. Il prezzo è fondamentale, proprio come in tutte le cose in un periodo fortemente caratterizzato dalla crisi. Ogni azienda prova a proporre il suo prezzo migliore per più offerte, le quali infatti possono ormai soddisfare indistintamente il pubblico.

Proprio per tale motivo adesso proprio WindTRE ha deciso di intervenire con il suo solito modus operandi: fidelizzare ancora di più il suo cliente. In seguito di certo il provider punterà a rubare utenti, proponendo delle promo winback piene di contenuti

L’obiettivo resta sempre lo stesso: tenere a bada la concorrenza, avere tanti clienti e soprattutto restare una vera icona di qualità. La connessione resta infatti un aspetto fondamentale, soprattutto per provider molto diffusi sul territorio nazionale ed internazionale.

WindTRE: è tornata l’opportunità di avere dalla propria parte la GO Unlimited Star+ con tutto senza limiti, ecco i dettagli

Le migliorie apportate da WindTRE all’interno delle sue offerte sono visibili sotto gli occhi di tutti. Si parla infatti di un provider davvero interessante per via della sua grande propensione a proporre soluzioni di livello soprattutto per i già clienti.

La GO Unlimited Star+ ne è un chiaro esempio, soprattutto per i già clienti con fibra ottica. Bastano infatti per loro solo 7,99 euro al mese per avere minuti senza limiti verso tutti i gestori, 200 SMS verso tutti e infine giga senza limiti verso tutti. Ricordiamo che la promo è valida solo per i già clienti del gestore.