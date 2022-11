A quanti non piacerebbe poter vedere azzerare il conteggio delle bollette dell’energia elettrica? scommettiamo a moltissimi dei nostri lettori, oltre che al sottoscritto. Il raggiungimento di un simile obiettivo non è pura utopia, una realtà che a conti fatti potrebbe essere molto più vicina di quanto potremmo mai sperare, se decidessimo di acquistare un prodotto che possa indubbiamente aiutarci.

Il suo nome è power station, se siete assidui frequentatori di TecnoAndroid di sicuro ne avete già sentito parlare, più volte vi abbiamo raccontato dei prodotti Bluetti, Jackery, Zendure e simili, dagli ottimi risultati. In parole povere questi non sono altro che mega powerbank, che contengono un pacco di batterie di grandi dimensioni, atto a fornire energia a numerosi dispositivi, collegati tramite i tantissimi ingressi che i vari modelli sono in grado di fornire.

Bollette gratis: come fare ad avere energia illimitata

Sul mercato ne esistono di svariati tipi e fasce di prezzo, si parte da modelli relativamente economici, che presentano un prezzo di poco superiore ai 300 euro, sino ad arrivare ai top di gamma assoluti, in vendita anche a più di 2000 euro. Il tutto dipende dalle vostre esigenze, per godere di energia illimitata gratis, è chiaro essere strettamente necessario ricorrere all’acquisto dei pannelli fotovoltaici, da collegare direttamente alla power station.

Un passaggio fondamentale che permette a tutti gli effetti di ricaricare automaticamente il pacco delle batterie, riuscendo nel contempo ad alimentare i numerosi dispositivi collegati.