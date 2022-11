Il lancio dello Xiaomi 13 avverrà tra sole poche settimane e nelle ultime ore sono emerse alcune voci secondo le quali il nome potrebbe non essere questo. Alcune indiscrezioni riferiscono, infatti, che il colosso potrebbe optare per la denominazione Xiaomi 14 saltando così il numero 13.

Digital Chat Station ha fornito alcuni dettagli smentendo la teoria in questione e offrendo numerose informazioni sulla scheda tecnica del dispositivo.

Xiaomi 13: la scheda tecnica si rivela davvero interessante!

Il top di gamma Xiaomi 13 è apparso in alcune immagini che permettono di notare una certa somiglianza con gli iPhone più recenti. Possiamo osservare, infatti, dei bordi squadrati con angoli arrotondati e un modulo fotografico di forma quadrata che riprende quello degli ultimi melafonini.

Le notizie sul design dello smartphone in arrivo non sono però le uniche ad essere trapelate in questi giorni. Digital Chat Station ha affermato che l’azienda cinese annuncerà il suo top di gamma con il nome “Xiaomi 13” e che questo sarà caratterizzato dalla presenza di un display AMOLED 2K da 6,2 pollici con refresh rate a 120 Hz.

Lo smartphone vanterà una fotocamera davvero interessante con sensore principale da 50 megapixel e avrà al suo interno il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Inoltre, si prevede il supporto alla ricarica rapida a 120 W, un passo in avanti non indifferente rispetto al modello precedente.

Il lancio del dispositivo avverrà nel mese di dicembre ma soltanto nei primi mesi del prossimo anno sarà possibile assistere all’arrivo dello smartphone in Europa. Nell’attesa nuove immagini e ulteriori anticipazioni potrebbero alimentare la curiosità nei confronti della serie che, si ricorda, sarà formata anche da un interessantissimo Xiaomi 13 Ultra.