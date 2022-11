Se tutto va bene, la produzione di milioni di telefoni cellulari al mese può sembrare un processo semplice per i grandi produttori. Quando questo non è il caso, come abbiamo appena visto con Apple, le ramificazioni potrebbero essere devastanti. E sembra che la produzione dell’iPhone 14 sarà drasticamente ridotta.

Di conseguenza, nel mondo globalizzato di oggi, se la Cina ha un problema simile, le conseguenze per il resto dei mercati potrebbero essere considerevoli. E questo è esattamente ciò che sta accadendo con Apple, che potrebbe essere costretta a cessare la produzione del suo iPhone recente.

Apple si prepara alla riduzione di produzione

I modelli di iPhone 14 più moderni sono prodotti nello stabilimento Foxconn di Zhengzhou, in Cina. Anche i limiti significativi imposti per frenare la diffusione del virus hanno avuto effetto. Come forse saprai, la politica cinese zero COVID è la più severa al mondo, e richiede la chiusura di intere città quando vengono identificati solo pochi casi del virus nella popolazione. In conseguenza delle circostanze, Apple è stata costretta a fare questo annuncio. ‘Le strutture ora funzionano a capacità notevolmente ridotta’, afferma la dichiarazione. Di conseguenza, la produzione dei due modelli più sofisticati del marchio sarà drasticamente ridotta.

La salute dei dipendenti di queste imprese, come è tradizione, ha la priorità rispetto al puro business. Di conseguenza, Apple è ben consapevole che soddisfare le aspettative di vendita nei prossimi mesi sarebbe difficile. Come conseguenza di questa diminuzione della produzione nei suoi modelli Pro, se non impossibile. Vale la pena notare che Apple non ha mai fatto un annuncio come questo prima d’ora. Di conseguenza, ci rendiamo conto che il problema deve essere abbastanza grave da consentire loro di decidere di renderlo pubblico.

Ciò significa che l’iPhone 14 Pro e 14 Pro Max sarà più difficile da trovare nelle prossime settimane e mesi. Questo potrebbe segnalare che alcuni modelli saranno scarsi il prossimo Natale. Nonostante questa notizia, Apple assicura che la domanda di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max sia ancora alta. Questo scenario continuerà per il momento finché la Cina manterrà la sua politica zero COVID.