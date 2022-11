In più, la modalità “Natural“ imposta la guida ibrida a trazione integrale, riuscendo a mantenere una performance straordinariamente ottimizzata. Per concludere, ecco la modalità “Advance Efficiency” , realizzata per avere un’efficienza energetica massima durante la guida dell’elettrico.

Modalità di guida del selettore DNA riviste per Tonale Plug-In Hybrid Q4. La modalità “Dynamic” deve massimizzare la performance della vettura, con una calibrazione speciale del pedale dell’acceleratore, della gestione del cambio e altri controlli di stabilità per rendere la risposte del volante più diretta.

Stesso discorso per gli interni, dove c’è la strumentazione digitale con schermo da 12,3 pollici e un sistema infotainment con display da 10,25 pollici, piattaforma Android, connettività 4G e aggiornamenti OTA. Possiamo anche trovare altre specifiche funzioni, come la localizzazione dei punti di ricarica.

Dal punto di vista estetico, il modello PHEV non cambia rispetto alle altre versioni, eccezion fatta per qualche dettaglio. A causa della presenza della batteria, la capacità del bagagliaio va a diminuire sui 385 litri.

Stando al powertrain, è presente un motore turbo benzina 4 cilindri da 1,3 litri (180 CV), accoppiato ad un cambio automatico a 6 rapporti, il quale fornisce trazione alle ruote anteriori, un motore elettrico in grado di erogare una potenza di picco di 90 kW e una coppia di 250 Nm, al posteriore; quindi, è dotato di trazione integrale. Abbiamo quindi 280 CV complessivi e una velocità massima sui 206 km/h. In elettrico, invece, 135 km/h.

Il motore dell’elettrico è alimentato da una batteria da 15,5 kWh, che offre un’autonomia in elettrico di oltre 80 km in città. L’accumulatore può essere ricaricato in corrente alternata ad una potenza massima di 7,4 kW. Per effettuare un pieno di energia, l’auto ha bisogno 2,5 ore complessive.

Per i sistemi di assistenza alla guida, la Tonale Plug-In Hybrid Q4 possiede una telecamera ad alta risoluzione con vista a 360 gradi intorno alla vettura, il Blind-Spot Detector e il Rear Cross-Path Detector. Analogamente alle altre versioni, anche quella Plug-in può fare affidamento alla certificazione NFT su Blockchain.