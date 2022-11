Lamborghini Squadra Corse ha annunciato una partnership con il team Iron Lynx. La notizia è arrivata in occasione delle Grand Finals del Super Trofeo in svolgimento a Portimão. Grazie a questa collaborazione, la Casa di Sant’Agata Bolognese e la scuderia italiana punteranno alla vittoria campionati FIA WEC e IMSA.

L’appuntamento è fissato per il 2023 nelle competizioni GT mentre a partire dal 2024 nascerà la vettura LMDh che correrà per il team Lamborghini Iron Lynx. Le vetture della classe LMDh, acronimo per Le Mans Daytona Hybrid, sfideranno gli avversari nel Campionato Mondiale Endurance FIA WEC e nella serie americana IMSA WeatherTech Sportscar Championship.

Nelle scorse settimane, la Casa di Sant’Agata Bolognese aveva svelato i primi dettagli della nuova Hypercar. Tra le caratteristiche tecniche sicuramente più interessanti c’è il propulsore biturbo basato su una architettura V8. Sarà presente anche un sistema ERS (Energy Recovery System) che permetterà di sfruttare l’energia cinetica recuperata durante le frenate. Grazie al motore termico ed elettrico, la power unit è in grado di sprigionare 681 cavalli pari a 500 kw.

Lamborghini e Iron Lynx si preparano a correre insieme nei campionati FIA WEC e IMSA sia nella classe GT che in quella LMDh

#Lamborghini Squadra Corse and @IronLynx_ have announced that they will join forces as both entities embark on a dual assault as Lamborghini Iron Lynx in the FIA World Endurance Championship and IMSA SportsCar Championship in 2024https://t.co/kdjJNmtZx4 — Lamborghini Squadra Corse (@LamborghiniSC) November 5, 2022

La partnership tra Lamborghini e Iron Lynx è stata annunciata da Stephan Winkelmann, Lamborghini Chairman e CEO, e Giorgio Sanna, Lamborghini Head of Motorsport. “Sin da quando abbiamo annunciato l’intenzione di correre nella categoria LMDh, ci era chiaro che Iron Lynx fosse il partner giusto per fare insieme un passo così importante – ha commentato Winkelmann. “Sono felicissimo di dare il benvenuto al team nella famiglia Lamborghini; nel corso degli anni Iron Lynx ha dimostrato di essere un’entità veloce, forte e di successo, proprio come il dipartimento motorsport Lamborghini”.

Per vedere in pista la prima vettura nata dalla collaborazione bisognerà aspettare gennaio 2023. Infatti Iron Lynx diventerà team supported by Lamborghini Squadra Corse e schiererà in pista la Huracán GT3 EVO2 in colorazione verde con numero di gara 63. La prima gara sarà la 24 Ore di Daytona, un inizio più che spettacolare.

Inoltre, il team Iron Lynx sarà presente anche con una seconda Huracán GT3 EVO2 nella livrea magenta. Questa vettura sarà affidata al team Iron Dames con numero di gara 83 e sar riservata ad un equipaggio femminile. Infine, sarà presente anche una terza vettura contraddistinta dal numero di gara 19.