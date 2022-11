Alcuni utenti di iPhone sembrano riscontrare un problema insolito. Hanno affermato che una semplice stringa di tre lettere era sufficiente per causare l’arresto anomalo di Safari. Ci sono altre combinazioni immaginabili, tra cui ‘bes’, ‘wal’ e persino ‘tar’. Il problema si verifica quando utilizzi Google come motore di ricerca predefinito e inserisci queste frasi nella barra di ricerca del browser.

Safari, come ogni altro programma, ha la sua parte di problemi, ma pochi sono stati così strani come quello che stiamo vivendo ora. Secondo un certo numero di utenti di Twitter, una semplice stringa di tre lettere è sufficiente per causare l’arresto anomalo della loro applicazione iPhone. Si presume ora che i colpevoli siano le sequenze di caratteri ‘tar’, ‘bes’, ‘wal’, ‘wel’, ‘old’, ‘sta’ e ‘pla’.

Il problema potrebbe essere di Google

Per avviare il bug, digita queste tre lettere nella finestra di ricerca di Safari del tuo iPhone. Se sei preoccupato, l’app si chiuderà rapidamente e bruscamente. A seguito di ulteriori indagini, sembra che il problema sia correlato a Google poichè non accade durante l’utilizzo di un altro motore di ricerca quando Safari è il motore di ricerca predefinito.

Non è chiaro perché queste combinazioni precise causino l’arresto anomalo di Safari. Sorprendentemente, alcune persone hanno sottolineato che alcuni di loro sono le iniziali di note aziende americane come Target, Best Buy e Walmart: ‘tar’ per Target, ‘bes’ e ‘wal’. Questo non aiuta la ricerca di una soluzione. Inoltre, Apple non ha ancora rilasciato una dichiarazione pubblica in merito.

Il problema al momento sembra essere maggiormente concentrato in California e Florida. Di conseguenza, per qualsiasi motivo, il problema potrebbe risiedere nel server di Google. Tuttavia, sembra migliorare con il tempo. Se visualizzi ancora questo errore sul tuo iPhone mentre aspetti un aggiornamento Apple, dovrebbe essere sufficiente cambiare il browser o il motore di ricerca.