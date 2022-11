Google sta compiendo uno sforzo significativo per rilanciare il mercato dei tablet Android. Prevede di rilasciare il proprio tablet nel 2023, nonché di aggiornare Android in modo che sia più adatto all’uso su tablet e incoraggerà gli sviluppatori di app a creare software ottimizzato per l’uso su tablet. I tablet dovrebbero essere l’obiettivo principale dei produttori di apparecchiature originali (OEM) Android ora più che mai.

Sul web è emersa una nuova voce che dà credito all’idea che OnePlus stia lavorando su un tablet nel prossimo futuro. Questa volta, la voce sarebbe stata originata dal noto leaker Max Jambor. Se OnePlus decide di rilasciare un tablet nel 2023, segnerà la prima volta che l’azienda compete nel mercato dei tablet. I tablet non hanno mai fatto parte della gamma di prodotti OnePlus, nonostante il fatto che la società abbia rilasciato numerosi telefoni cellulari nel corso degli anni.

OnePlus Pad non è ancora stato confermato

Purtroppo, non si sa molto altro sul possibile OnePlus Pad; infatti, non sappiamo nemmeno se quello sia il vero nome del dispositivo. D’altra parte, Oppo ha appena presentato il suo Oppo Pad. Non sarebbe sorprendente vedere il tablet OnePlus prendere in prestito un bel po’ da quello dato quanto le società stanno diventando intercambiabili a questo punto, e non sarebbe sorprendente vederlo accadere. È anche possibile che sia un clone diretto dell’originale.

Nei prossimi mesi, prevediamo che ulteriori indiscrezioni su questo tablet diventeranno pubbliche. Ci sono buone probabilità che potremo vederlo a gennaio, in concomitanza con l’introduzione di OnePlus 11. Tuttavia, la società al momento non ha rilasciato ulteriori informazioni sul suo presunto tablet in arrivo e non sappiamo quando potremo conoscere nel dettaglio il tanto atteso device.