TIM Wonder e YOUNG: ci sono 3 offerte quasi gratis che distruggono Vodafone

Questo periodo risulta davvero emblematico per la risalita dei vecchi provider che da sempre dominano il mondo della telefonia mobile nel paese. Da quando sono arrivati i nuovi gestori ma anche quelli virtuali, le grandi aziende sembrerebbero aver perso un po’ di terreno pur conservando i loro posti nelle classifiche di gradimento. Attualmente però c’è tutta la volontà di rimettere in chiaro le cose, con provider come Vodafone e TIM ad esempio che stanno cercando di far capire chi comanda.

Adesso però ci sarebbe da dire che il livello delle offerte è rimasto uguale ma a scendere sono stati i prezzi di vendita. Questo perché il noto colosso vuole in ogni modo recuperare utenti in questo periodo che sembrerebbe essere di magra. TIM resta sempre il provider più interessante in Italia per via delle sue qualità, ma allo stesso tempo bisogna valutare quello che è il prezzo. Nelle nuove offerte del gestore, i prezzi sono molto bassi e i contenuti sono stati ampliati a dismisura.

TIM lancia le sue nuove offerte: ecco le due Wonder e la Young con tutto incluso a prezzi shock

La prima delle due offerte della famiglia Wonder è la FIVE, soluzione che ogni mese costa solo 7,99 € al mese per coloro che sottoscrivono la promo. Al suo interno gli utenti possono trovare minuti senza limiti verso tutti i gestori con 1000 SMS verso tutti e infine con 70 giga di connessione dati per navigare sul web.

La seconda, la Wonder SIX, consente invece di avere il massimo con un prezzo di soli 9,99 € al mese. All’interno dell’offerta maggiore del colosso italiano ci sono minuti senza limiti con 1000 SMS e infine con 100 giga per la navigazione sul web ogni mese.

Segue poi la TIM Young, offerta famosissima riservata solo ad un pubblico ristretto. Tutti coloro che avranno un’età compresa tra zero e 24 anni, potranno infatti portare a casa questa promozione che costa solo 9,99 € al mese per sempre. Al suo interno ecco minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi gestore con 100 giga di traffico dati in 5G ogni mese.