Quando si parla di gestori mobili, si finisce sempre con l’andare a parare sulle offerte telefoniche, quelle piene di contenuti per il pubblico. TIM in questo caso continua a far parlare di sé per via di una soluzione mai vista nel mondo del mercato della telefonia mobile per quanto riguarda i gestori. Infatti il provider blu nazionale lancia la nuova ed esclusiva promozione 2 × 1.

TIM: la nuova iniziativa che consente di acquistare uno smartphone avendo il secondo in omaggio, ecco alcuni esempi

Questa consentirà infatti a tutti di prendere due smartphone ma di pagarne solamente uno, con uno sconto particolare applicato ai dispositivi direttamente sul sito ufficiale di TIM. Acquistando ad esempio a rate uno smartphone pieghevole di casa Samsung come il Galaxy Z Fold4 o il Galaxy Z Flip4, o magari anche uno dei dispositivi Galaxy S22, sarà possibile prendere praticamente gratis uno smartphone come il Galaxy A13 dal valore di 179 euro. Si tratta di una promozione valida anche per tutti gli altri brand. Ad esempio con l’acquisto di un dispositivo Xiaomi 12T Pro sarà possibile ottenere gratuitamente uno Xiaomi Redmi 9AT, mentre nel caso del Motorola Edge 30, potrete avere gratis un Motorola e22.

Tale iniziativa a rivolgersi verso tutti coloro che sono già clienti o magari a chi vuole cambiare gestore telefonico mobile. Avrete tempo fino al prossimo 1 dicembre 2022 per sposare questa offerta, sia nei negozi che sul sito online. Potrete avere anche l’opportunità inoltre di avere uno sconto ulteriore restituendo uno smartphone usato con il programma TIM Rivaluta Smartphone.