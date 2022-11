Vodafone: Black Friday di novembre con le Silver, ci sono 200GB in 5G

Secondo quanto riportato infatti i grandi provider avrebbero deciso di seguire la linea dei gestori più piccoli. Stiamo parlando della soluzione che vede i prezzi in netto ribasso rispetto al passato e soprattutto con molti più contenuti dalla propria parte, come sta facendo anche un colosso come Vodafone.

Le offerte di questo provider hanno dimostrato ormai negli ultimi mesi di essersi adeguate agli standard richiesti dal pubblico. Le persone vogliono pagare poco ma avere tanto, soluzione che a quanto pare è sempre più possibile.

Vodafone: con queste due nuove offerte della linea Silver, il gestore può riuscire a battere nettamente la concorrenza in Italia

Per questa motivazione Vodafone ha lanciato una nuova linea di offerte che prende il nome di Silver. Le due promozioni in questione non mancano sotto nessun aspetto, a partire dai contenuti fino ad arrivare al prezzo finale che risulta il più basso di sempre.

La prima delle due offerte costa solo 7,99 € al mese per tutti coloro che la sottoscrivono. Al suo interno ci sono 150 giga di traffico dati in rete 5G con minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia e in Europa.

La seconda offerta risulta praticamente speculare tranne che per il prezzo e la linea Internet. Il costo mensile corrisponde infatti a 9,99 € per chi sottoscrive la promo, mentre i giga sono 200 per navigare sul web. Inoltre ricordiamo che anche in questo caso ci saranno minuti ed SMS illimitati verso tutti. Le persone che sottoscriveranno queste due offerte entro il mese di novembre, avranno il primo mese al costo di soli 5 euro.