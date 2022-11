Vodafone Silver con 200GB in 5G: TIM distrutta con le nuove promo

Sono tante le promozioni che Vodafone ha deciso di lanciare, un po’ come fanno gli altri gestori con le loro offerte proposte periodicamente. Tra queste ci sono anche vecchie promozioni, anche se non è il caso di Vodafone, che a quanto pare ha lasciato solo una vecchia offerta tra il suo arsenale di promo.

Proprio qui in basso ci sono tutti i dettagli in merito a questa nuova famiglia di offerte che prende un nome inedito in casa Vodafone.

Vodafone lancia la sua nuova linea composta da due offerte clamorose: si chiama Silver, ecco i dettagli

La voglia di proporre delle nuove offerte che possono riportare indietro il pubblico perso durante gli anni, pervadeva Vodafone già da diverso tempo. Ora tutto è diventato realtà con le due offerte di cui non si fa altro che parlare in questi giorni, ovvero le Vodafone Silver.

Si tratta di due soluzioni molto simili tra loro visto che entrambe permettono di avere ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi in Italia e all’estero e messaggi senza limiti verso tutti i numeri. Ci sono però delle chiare differenze che non stanno solo nel prezzo, ma anche nella connessione ad Internet. La prima delle due offerte, quella che costa ogni mese 7,99 € a chi la sottoscrive, permette di avere fino a 150 giga in 5G.

La seconda offerta che invece arriva a 9,99 € al mese, consente di avere 200 giga per navigare usando il 5G.

Ricordiamo inoltre che tutte le persone che sottoscriveranno l’offerta a novembre, potranno pagare il primo mese solo 5 euro.