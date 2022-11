Un nuovo orologio quantistico è ora in lavorazione da parte di un team di ricercatori. Tuttavia, questo orologio non sarà come gli altri. Infatti, non andrà a sostirtuire gli orologi atomici odierni che, di per sé, fanno bene il loro lavoro. Bensì, come dichiarato anche da uno degli autori dello studio, Johan Söderström dell’Università di Uppsala, è “solo un modo diverso per misurare il tempo.” Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Nuovo orologio quantistico: ecco perché non sarà come l’orologio tradizionale

Dunque, per incominciare a capire di cosa si tratta, sarà vietato pensare ai tradizionali orologi che avete al polso, ma si dovrà pensare a un righello o a un metro.

In un tradizionale orologio, gli indicatori del tempo sono ridotti a un battito meccanico o elettronico, il quale corrisponde alla più piccola unità di tempo che il dispositivo riesce a misurare. Mentre, l’accumulo della sua ripetizione ci fornirà il tempismo.

Invece, su un righello, ogni distanza è scritta e non conta quanti millimetri ci sono mai stati in un preciso punto. Un orologio quantistico funziona proprio in questo modo: il tempo di un evento non dipende da un battito specifico ma dall’evoluzione di un sistema quantistico composto da atomi di Rydberg, che viene misurato a sua volta da impulsi laser.

“Non abbiamo pensato alla possibilità di utilizzarlo come orologio“, ha dichiarato Söderström a IFLscience. “La scoperta è emersa dopo aver esaminato i dati con alcuni modelli teorici abbastanza semplici. [L’orologio quantistico] si è rivelato sorprendentemente esatto.”

Non è ancora chiaro come la scoperta potrà tornare utile anche agli esperti stessi. Tuttavia, gli stati di Rydberg sono utili nei computer quantistici; qualche applicazione la troveranno sicuramente.