Game Freak ci ha fornito un altro teaser per i prossimi giochi Pokémon Scarlet e Violet. Sappiamo già che l’esplorazione sarà una caratteristica significativa nella nuova iterazione dei tanto amati giochi di mostri tascabili, ma sembra che Scarlet e Violet spingeranno questo aspetto dell’esperienza Pokémon in primo piano.

Il 18 novembre, Pokémon Scarlet e Violet saranno disponibili su Nintendo Switch e gli sviluppatori hanno affermato che il gioco includerà un gameplay open world in misura significativa.

Pokémon Scarlet e Violet arrivano il 18 noembre

Il teaser più recente mostra Libro Scarlet e Libro Violet, due libri unici per le rispettive edizioni del gioco. Entrambi questi libri contengono le cronache di una spedizione che attraversò la zona di Paldea molto tempo fa. I volumi sono ora sotto la custodia di un dotto individuo di nome Arven, che ti aiuterà nella tua ricerca. I fan di Pokémon, hanno un profondo apprezzamento per la mitologia e la mistica che circondano il franchise, e sembra che questi volumi saranno pieni fino all’orlo di tutti questi elementi.

‘Fotografie e disegni di specie misteriose riempiono le pagine del Libro Scarlet e del Libro Violet, si legge sul sito web dei Pokémon. Il teaser rivela alcune informazioni su due dei misteri descritti nei romanzi. Scoprirai una menzione alla ‘Grande Zanna‘ nel Libro Scrlet. Questa era una creatura mostruosa che ‘ha attaccato il gruppo della spedizione… ha ferito gravemente uno degli esploratori’.

Iron Treads, invece, è un colosso d’acciaio che può essere trovato nel Libro Violet. Viene descritto come un individuo che lascia tracce ‘scavate nel terreno, come se avesse bruciato il terreno’. Entrambe queste creature sono uniche nelle rispettive versioni, proprio come i romanzi stessi, ma l’articolo dà l’impressione che ci siano ancora moltissimi segreti da scoprire a Paldea.