Google ha dichiarato a settembre che interromperà il suo servizio di streaming di giochi Stadia all’inizio del 2023, solo tre anni dopo il suo lancio. La rivelazione non è stata una sorpresa per nessuno; era semplicemente una questione di quando Google avrebbe staccato la spina. Sebbene sia stato scritto molto sulla propensione di Google a eliminare le iniziative al di fuori del suo portafoglio principale, il gigante della ricerca sta almeno rimborsando completamente tutti gli acquisti di hardware e giochi Stadia. In effetti, Google ha già iniziato a rimborsare i consumatori, quindi aspettati che la tua carta di credito ottenga presto un rimborso considerevole.

I rimborsi per i clienti Stadia idonei hanno iniziato a essere gestiti automaticamente mercoledì 9 novembre. Poiché Google rimborsa ogni transazione individualmente, potresti vedere una parte dell’importo totale previsto arrivare prima di altre. L’azienda afferma di sperare di terminare l’intera procedura entro il 18 gennaio 2023, il giorno in cui Stadia sarà definitivamente chiuso.

Google sta rimborsando gli utenti

Tutti i tuoi ordini di gioco, gli acquisti in-game (incluso il denaro in-game acquistato) e il materiale aggiuntivo saranno idonei, come affermato in precedenza da Google. Ciò implica che i soldi dell’abbonamento mensile a Stadia Pro non verranno restituiti. Google, d’altra parte, rimborserà i tuoi soldi se hai acquistato l’attrezzatura Stadia dal Google Store online. I rimborsi non sono disponibili per gli acquisti offline, compresi quelli effettuati tramite il Google Store.

I rimborsi verranno effettuati utilizzando il metodo di pagamento originale. Se non utilizzi più quella carta, Google ti chiederà di offrire un’altra scelta o, se il rimborso continua, dovrai contattare la tua banca o l’emittente della carta per ottenere i tuoi soldi. In ogni caso, sarai avvisato via email quando arriverà il tuo denaro. Google consiglia agli utenti di non contattare l’assistenza prima del 18 gennaio, poiché l’aiuto non può accelerare la procedura.

Il lato positivo della tragedia di Stadia è che se hai un abbonamento attivo, puoi giocare gratuitamente all’intera collezione Pro fino al 18 gennaio. Nonostante il fatto che Google rimborserà i tuoi acquisti hardware, potrai conservare il controller e utilizzare con altri dispositivi di gioco compatibili. Inoltre, molti sviluppatori di giochi forniscono metodi per salvare i tuoi progressi di gioco Stadia e trasferirli su un altro dispositivo.

Le persone che hanno speso centinaia, se non migliaia, di dollari su Stadia negli ultimi tre anni possono utilizzare i soldi del rimborso per acquistare un sistema di grandi dimensioni, come la Sony PlayStation 5 e il popolare gioco God of War Ragnarök.