In queste ore TiMi Studio Group e Capcom hanno annunciato l’inizio di una stretta collaborazione per lo sviluppo di un gioco dedicato a Monster Hunter. Il titolo sarà un mobile game ed è attualmente in fase di sviluppo.

L’obiettivo è quello di riproporre su mobile le atmosfere create all’iconica serie Monster Hunter. Non mancherà la dinamica di caccia che ha definito il franchise e permetterà ai giocatori di vivere una nuova e unica esperienza di stampo prettamente action sui dispositivi mobile.

Il lavoro verrà svolto in sinergia tra TiMi e Capcom e questa scelta permetterà di combinare le esperienze e i punti di forza di entrambe le compagnie. Infatti, TiMi può vantare oltre 12 anni di esperienza nella realizzazione di giochi action multiplayer.

TiMi e Capcom stanno lavorando allo sviluppo di un titolo mobile di altissima qualità dedicato al franchise Monster Hunter

Ricordiamo che Monster Hunter è un franchise iconico e amato in tutto il mondo. Il nuovo gioco mobile sarà pensato per permettere a tutti di divertirsi nella caccia ai mostri di vario genere. Gli appassionati di lunga data troveranno sfide e spunti nuovi per continuare a giocare mentre i neofiti potranno appassionarsi a questo mondo misterioso.

Il titolo sarà ottimizzato per girare sui device mobile per massimizzarne la diffusione. Gli sviluppatori hanno scelto questo mezzo proprio per permettere a tutti i fan di giocare e non solo coloro in possesso di PC da gaming o console. In questo modo sarà possibile avere un titolo AAA nel palmo della propria mano. La diffusione avverrà a livello globale secondo dinamiche che verranno condivise in futuro.

Al momento, infatti, è ancora troppo presto per avere informazioni precise sul gioco dedicato a Monster Hunter,. Per fortuna, TiMi Studio Group e Capcom hanno svelato alcuni dettagli molto interessanti che faranno contenti tutti gli appassionati. Il titolo garantirà un’autentica esperienza di caccia ai mostri e permetterà di vivere tutte le classiche azioni di caccia.

Inoltre, lo sviluppo procede da oltre un anno e il titolo si trova in fase pre-alpha. Gli sviluppatori hanno in programma diversi test per il prossimo anno, compatibilmente con lo stato dello sviluppo. Non resta che attendere maggiori informazioni che certamente verranno condivise man mano che i lavori di sviluppo procederanno.