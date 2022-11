Turtle Beach Corporation ha svelato ufficialmente una nuova base di ricarica pensata per il visore VR Meta Quest. L’accessorio prende il nome di Fuel Compact VR Charging Station per Meta Quest 2 e permetterà di avere il visore VR sempre carico e a portata di mano.

Infatti, la particolarità della base di ricarica pensata da Turtle Beach è quella di porte riporre sia il visore Meta Quest 2 che i controller. In questo modo, sarà possibile avere tutti i dispositivi in un unico luogo e poterli ricaricare contemporaneamente in circa due ore e mezza.

La Fuel Compact VR Charging Station per Meta Quest 2 è caratterizzata da due batterie che permettono di offrire oltre 20 di utilizzo ai giocatori. La connettività avviene tramite ricarica magnetica senza il fastidio di utilizzare cavi.

Come dichiarato da Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation: “Continuiamo ad espandere il nostro brand anche oltre il mercato delle cuffie da gaming. Quest’anno abbiamo ampliato le nostre line-up di controller e di periferiche per la simulazione con innovativi e rivoluzionari prodotti, e ora stiamo entrando nel mondo VR con la nostra stazione di ricarica Fuel VR“.

Il dirigente ha poi continuato: “Fuel VR non solo mantiene il set Meta Quest 2 alimentato e pronto all’uso, ma ha anche un design moderno ed elegante e fornisce una soluzione organizzata e salvaspazio perfetta per riporre tutto quando si torna nel mondo reale”.

La base di ricarica pensata da Turtle Beach sarà disponibile a partire da 21 novembre 2022. Il prezzo di lancio è fissato a 79,99 euro ed è già disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale del produttore oltre che presso i rivenditori autorizzati.