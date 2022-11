Gli utenti Apple potrebbero non dover pronunciare “Ehi, Siri” per attivare l’assistente vocale, ha riferito Bloomberg domenica. Apparentemente il gigante della tecnologia sta cercando di abbreviare la parola di attivazione del suo assistente vocale in solo “Siri”.

Ciò porterebbe Apple in linea con il servizio Alexa di Amazon, che può essere attivato pronunciando solo “Alexa“. Nel frattempo, anche Google si trova nelle stesse condizioni, dato che ha ancora bisogno di sentire “Ehi, Google” o “OK, Google” per attivare una risposta.

I test per il nuovo update du Siri sono in corso da mesi, ha scritto Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power On. Ma ciò non significa che vedremo presto il lancio di questa nuova funzione. Anche un cambiamento così piccolo richiede un’enorme quantità di formazione per l’IA e lavoro di ingegneria, ha osservato Gurman, il che significa che l’aggiornamento potrebbe non essere rilasciato fino al prossimo anno o addirittura nel 2024.

Le parole della società

Apple sta cercando di integrare ulteriormente Siri nelle app di terze parti, ha riferito Gurman, migliorando al contempo la sua capacità di comprendere i suoi utenti.

“Non è un segreto che, sebbene Siri sia migliorato negli ultimi anni, il sistema può ancora spesso fraintendere gli utenti o intraprendere un’azione sbagliata a seguito di una richiesta. Inoltre, il ritmo dei miglioramenti non è sempre stato al passo con la concorrenza“, Gurman ha scritto.

L’utilizzo di una sola parola, come fa Amazon con Alexa, consente richieste più rapide, soprattutto quando è necessario che l’assistente completi più di un’azione. Apple non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.