Il prossimo 23 novembre, Honor terrà un evento di lancio dedicato ad un prodotto definito dalla stessa azienda come un flagship. La conferenza si terrà in Cina alle ore 14:30 locali, le 7:30 ora italiana.

Purtroppo, il produttore cinese non ha fornito ulteriori dettagli in merito all’evento. Per questo motivo, non sappiamo quale sarà il device, o i device, che saranno presentati il prossimo 23 novembre.

Ci aspettiamo che nuove informazioni inizieranno ad arrivare nei prossimi giorni. I leaker certamente riusciranno a trovare dei dettagli su cosa aspettarci, ma la stessa Honor inizierà a condividere dei teaser sui propri canali social.

In attesa di maggiori conferme, possiamo provare ad immaginare quali device saranno svelati durante l’evento di lancio. Precedenti report indicano che i dispositivi più gettonati sono gli smartphone. In particolare, stando a quanto dichiarato da Digital Chat Station si fa riferimento alla serie Honor 80 e allo smartphone pieghevole Magic V2.

Durante il keynote verrà riservato anche un importante spazio alla nuova interfaccia proprietaria del produttore. La Magic UI 7.0 sarà basata su Android 13 e introdurrà tantissimi cambiamenti grafici e funzionali al sistema operativo.

Si prevede che la famiglia Honor 80 sarà composta da tre dispositivi, la versione base affiancata dalla Pro e dalla Pro+. La versione base sarà spinta dal SoC Dimensity 1080 mentre le altre due varianti dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G. Le versioni Pro potrà contare su una fotocamera principale da 108MP mentre per la variante vanilla ci si aspetta un sensore da 64MP.

Passando ad Honor Magic V2, lo smartphone pieghevole sarà più piccolo e leggero rispetto al predecessore. Il SoC scelto in questo caso sarà lo Snapdragon 8+ Gen 1 mentre la batteria sarà da 5.000 mAh.