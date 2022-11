Quando accedono a Xbox Cloud Gaming utilizzando un browser Web, gli utenti che eseguono sistemi operativi come ChromeOS e Linux (con Steam Deck) dovrebbero ora vivere un’esperienza più piacevole di prima. È essenziale che il servizio di streaming per i videogiochi sia reso disponibile su tali piattaforme e che sia migliorata la qualità del servizio. In aggiunta a ciò, deve funzionare con una quantità ridotta di ’’problemi’’.

Un membro del team Xbox che si fa chiamare CohenJordan ha commentato su Reddit che l’aggiornamento segna il completamento di una transizione verso un nuovo tipo di tecnologia di streaming. Tuttavia, come ha scoperto Windows Central, non hanno fornito dettagli specifici su cosa esattamente comporti quella transizione nella loro spiegazione. La buona notizia è che, secondo CohenJordan, dovresti avere un’esperienza più coerente se accedi a Xbox Cloud Gaming su qualsiasi piattaforma (come iOS) utilizzando un browser anziché l’app Xbox direttamente. Questo è uno sviluppo incoraggiante.

Steam Deck e ChromeOS si preparano a giocare

Xbox Cloud Gaming, che è ora in fase di beta test, può essere giocato su console Xbox, telefoni cellulari e tablet, personal computer e persino alcuni smart televisori. Questa particolare iterazione del servizio fornisce supporto per Linux e ChromeOS. Come parte del loro accordo, Microsoft e Meta lo stanno offrendo anche alle cuffie basate sulla piattaforma Meta Quest 2.

Microsoft è davvero felice del fatto che i giocatori che utilizzano Steam Deck avranno ora accesso a Xbox Cloud Gaming. Nonostante il programma Xbox ufficiale non sia stato ancora rilasciato per la piattaforma (o Linux), l’azienda ha fornito una guida che dovrebbe semplificare la configurazione del servizio su Steam Deck.