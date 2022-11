Oggi è arrivato il debutto del Pocket S di Huawei nel mercato cinese. Dopo l’annuncio del P50 Pocket, che è stato fatto un anno fa, questo è il secondo telefono pieghevole a conchiglia dell’azienda. Rispetto al P50 Pocket, il prodotto più recente presenta caratteristiche hardware e software notevolmente ridotte. I processori all’interno di ciascuno di questi due gadget sono l’unica cosa che li distingue l’uno dall’altro. Oltre all’annuncio dello smartphone Pocket S, Huawei ha introdotto anche l’orologio da polso Watch GT Cyber.

Huawei Pocket S ha un grande display OLED pieghevole che misura 6,9 pollici di dimensione e sfoggia una risoluzione di 2.790 per 1.188 pixel. Ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e può visualizzare colori con una profondità di 10 bit. Sul pannello posteriore, c’è un display di copertura secondario che ha una dimensione di 1,04 pollici. Il lettore di impronte digitali per lo smartphone si trova sul lato del dispositivo. Il Pocket S è il primo telefono pieghevole sul mercato e dispone di una cerniera a goccia d’acqua per il sollevamento del collegamento multidimensionale, una novità assoluta nel settore.

Huawei Pocket S include un display OLED da 120Hz

Quando si tratta di fotografia, Huawei Pocket S ha una disposizione a doppia fotocamera sul retro del dispositivo. Un sensore primario da 40 megapixel e un obiettivo ultra grandangolare da 13 megapixel sono entrambi inclusi in un unico dispositivo. C’è una fotocamera frontale con 10,7 megapixel per scattare selfie.

Huawei Pocket S è alimentato da un’unità di elaborazione centrale Qualcomm Snapdragon 778G, che si trova all’interno del dispositivo. Ha una capacità di archiviazione massima di 512 GB e 8 GB di RAM. Nel gadget è incluso un sistema di dissipazione del calore in grafite flessibile. La batteria all’interno del telefono pieghevole ha una capacità di 4.000 mAh e può essere caricata a una velocità di 40 watt. In termini di sistema operativo, Pocket S è precaricato con Harmony OS 3.

La configurazione da 128 GB di Huawei Pocket S può essere acquistata a un prezzo iniziale di circa 800 euro, mentre la variante da 256 GB può essere acquistata per circa 900 euro. Il modello da 512 GB può essere acquistato per un costo totale di circa 1000 euro. I colori disponibili per il telefono pieghevole sono Ice Crystal Blue, Obsidian Black, Frost Silver, Mint Green e Sakura Pink. Anche Primrose Gold è un’opzione. A partire da oggi, è possibile effettuare i preordini e le vendite regolari inizieranno il 10 novembre.