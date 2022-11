Meta ha annunciato oggi che sta introducendo una serie di nuovi aggiornamenti per i Creators su Instagram e Facebook. In particolare, la società ha rivelato che gli utenti su Instagram saranno presto in grado di creare i propri NFT e venderli direttamente ai fan. Con questo aggiornamento, si avrà accesso a un toolkit che li aiuterà a creare, mostrare e vendere NFT. Polygon è il primo partner che Meta ha scelto per questa funzionalità.

Le persone su Instagram potranno acquistare gli NFT direttamente all’interno dell’app. Meta afferma che il processo avverrà tramite i tradizionali acquisti in-app su iOS e Android. Inoltre, Instagram non si prenderà nessuna fetta delle entrate. Meta sta testando questa nuova funzionalità con un piccolo gruppo di creatori negli Stati Uniti e prevede di espanderla in più paesi in futuro.

Un aggiornamento molto importante per i Creators

Instagram sta anche aggiungendo il supporto per la blockchain di Solana e il portafoglio Phantom, che si uniranno alla blockchain e ai portafogli che già supporta, tra cui Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, Dapper Wallet, Ethereum, Polygon e Flow.

Oltre agli aggiornamenti NFT, Instagram sta anche ampliando l’accesso agli abbonamenti a tutti i creator idonei negli Stati Uniti. Il social network ha iniziato a testare gli abbonamenti a gennaio con un piccolo gruppo di creatori. La funzione consentirà di offrire ai propri follower l’accesso a pagamento a video e storie esclusive di Instagram Live. Gli abbonati riceveranno anche un badge speciale che li aiutarà a distinguersi nella sezione dei commenti e nei messaggi.