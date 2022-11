Di tutte le novità presentate in merito ai nuovi iPhone 14, la Dynamic Island è stata senza dubbio quella più chiacchierata. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, sarà presente anche su tutti i modelli della nuova gamma iPhone 15.

La rivisitazione dell’iconico notch di iPhone sembra aver convinto la stragrande maggioranza degli utenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La Dynamic Island sarà presente su tutti i modelli di Apple iPhone 15

Stando a quanto emerso online nelle scorse ore, Apple starebbe pensando di implementare la già famosa Dynamic Island su tutti i nuovi iPhone 15. Non più, quindi, solo sulle versioni costose (Pro e Ultra), ma anche sulle due versioni base. La novità diventerà più accessibile a tutti. Introducendo la Dynamic Island anche sui modelli base, Apple non è preoccupata di renderli troppo simili ai modelli di fascia alta. Questo perché, sempre stando a questo emerso online, ci saranno differenze sostanziali tra i display.

I modelli Pro, infatti, continueranno a montare un display ProMotion con refresh rate a 120 Hz, i modelli base rimarranno fermi ad un refresh rate a 60 Hz. Inoltre, i Pro saranno dotati di funzione always-on, mentre i base no. In pratica, anche se arriverà la Dynamic Island, gli iPhone 15 saranno comunque molto diversi dalle varianti più costose Pro e Ultra.

Manca ancora un anno al debutto dei nuovi melafonini e Apple potrebbe decidere di cambiare i suoi programmi da un momento all’altro. Per la conferma ufficiale della presenza della Dynamic Island su tutti gli iPhone 15 bisognerà attendere ancora qualche mese. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.